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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нант
Лилль - Нант: обзор матча 27 ноября 2021
Лилль
27.11.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Нант
9'
Б. Йылмаз
24'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Нант
87'
Замена
М. Коко
️️️️
В. Сиприен
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ж. Бамба
86'
81'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
М. Саймон
Пенальти не реализован!
Д. Дэвид
79'
78'
Красная карточка
Фабио
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
77'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Йылмаз
76'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Онана
63'
Желтая карточка
А. Онана
62'
48'
Желтая карточка
Л. Бляс
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бляс
21'
Желтая карточка
А. Жиротто
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ж. Бамба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
24
Онана
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
17
Йылмаз
15
Дэвид
4-1-2-2-1
40
Лафон
2
Фабио
5
Паллуа
5
Жиротто
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Мутуссами
25
Сиприен
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
17
Йылмаз
97
Языджи
97
Языджи
17
Йылмаз
24
Онана
8
Саншеш
8
Саншеш
24
Онана
19
Бамба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
19
Бамба
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
27
Саймон
8
Аппиа
8
Аппиа
27
Саймон
25
Сиприен
97
Коко
97
Коко
25
Сиприен
Остались в запасе
Лилль
Нант
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
14
Осман Букари
ПВ
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лилль - Нант
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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