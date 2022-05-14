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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 14 мая 2022
Ницца
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
31'
Д. Клюйверт
52'
Д. Дэвид
61'
Д. Дэвид
90+5'
Т. Веа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Лилль
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Т. Веа
Желтая карточка
Д. Клюйверт
90'
+2
86'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Гуири
73'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
П. Росарио
73'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
67'
64'
Желтая карточка
А. Гомес
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дэвид
Замена
Б. Браими
️️️️
Х. Будауи
59'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ж. Лотомба
59'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Т. Веа
46'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Г. Гудмундссон
46'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Э. Жегрова
Желтая карточка
Ж. Лотомба
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Х. Будауи
31'
12'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-2-1-1-2
44
Бенитес
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Делор
4-1-1-1-3
1
Жардим
2
Челик
6
Фонте
35
Джало
3
Гудмундссон
24
Онана
7
Гомес
11
Жегрова
17
Йылмаз
22
Веа
15
Дэвид
3
Лотомба
24
Данильюк
24
Данильюк
3
Лотомба
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
13
Росарио
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
13
Росарио
6
Будауи
7
Браими
7
Браими
6
Будауи
9
Гуири
29
Гессан
29
Гессан
9
Гуири
3
Гудмундссон
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Гудмундссон
11
Жегрова
19
Бамба
19
Бамба
11
Жегрова
17
Йылмаз
80
Лихаджи
80
Лихаджи
17
Йылмаз
Остались в запасе
Ницца
Лилль
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
13
Иво Грбич
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Ницца - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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