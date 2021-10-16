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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лилль
Клермон - Лилль: обзор матча 16 октября 2021
Клермон
16.10.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
32'
В. Н'Симба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Лилль
Желтая карточка
Ж. Тель
85'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Бертомье
84'
81'
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Иконе
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Доссу
78'
Замена
️️️️
М. Байо
77'
71'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Т. Веа
71'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Г. Гудмундссон
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
71'
60'
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Андре
60'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Р. Саншеш
57'
Желтая карточка
Шека
32'
Желтая карточка
Р. Саншеш
ГОЛ! 1:0!
В. Н'Симба
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
14
Ориоль Бускетс
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Десма
12
Н'Симба
22
Хунтонджи
21
Ожье
80
Зедадка
99
Самед
20
Доссу
19
Рашани
15
Бертомье
29
Амель
18
Байо
4-3-2-1
13
Грбич
2
Челик
6
Фонте
35
Джало
3
Гудмундссон
8
Саншеш
21
Андре
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
22
Веа
19
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
19
Рашани
15
Бертомье
19
Иглесиас
19
Иглесиас
15
Бертомье
20
Доссу
9
Тель
9
Тель
20
Доссу
8
Саншеш
97
Языджи
97
Языджи
8
Саншеш
3
Гудмундссон
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Гудмундссон
21
Андре
24
Онана
24
Онана
21
Андре
93
Иконе
7
Гомес
7
Гомес
93
Иконе
22
Веа
15
Дэвид
15
Дэвид
22
Веа
Остались в запасе
Клермон
Лилль
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
25
Йоан Гастьен
ОП
14
Ориоль Бускетс
ОП
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Клермон - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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