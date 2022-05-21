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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 21 мая 2022
Лилль
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
11'
Т. Веа
88'
Т. Веа
41'
Б. Бурижо
90+3'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Ренн
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Гирасси
Пас отдал
А. Трюффер
ГОЛ! 2:1!
Т. Веа
Пас отдал
З. Челик
88'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Дэвид
86'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Ж. Бамба
86'
84'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
В. Омари
83'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
Замена
А. Гомес
️️️️
Б. Йылмаз
81'
76'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
75'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Андре
70'
59'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
Желтая карточка
Р. Саншеш
57'
54'
Желтая карточка
В. Омари
43'
Желтая карточка
А. Трюффер
41'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бурижо
Желтая карточка
Б. Андре
25'
ГОЛ! 1:0!
Т. Веа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-2-1-3
1
Жардим
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
2
Челик
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
22
Веа
17
Йылмаз
15
Дэвид
4-1-2-2-1
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
17
Омари
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
19
Бамба
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
19
Бамба
21
Андре
24
Онана
24
Онана
21
Андре
17
Йылмаз
7
Гомес
7
Гомес
17
Йылмаз
15
Дэвид
11
Жегрова
11
Жегрова
15
Дэвид
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
17
Омари
8
Мартен
8
Мартен
17
Омари
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
Остались в запасе
Лилль
Ренн
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лилль - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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