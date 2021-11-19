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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лилль
Монако - Лилль: обзор матча 19 ноября 2021
Монако
19.11.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
41'
К. Дьятта
83'
В. Бен-Йеддер
5'
Д. Дэвид (П)
9'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лилль
90'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Шека
Замена
Г. Марипан
️️️️
К. Фолланд
87'
85'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
Желтая карточка
Ю. Фофана
84'
ГОЛ! 2:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
83'
80'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Д. Дэвид
Вторая желтая
С. Павлович
78'
73'
Желтая карточка
Т. Веа
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
72'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
72'
70'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ю. Языджи
68'
Желтая карточка
Ю. Языджи
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Дьятта
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Дьятта
Пас отдал
Ю. Фофана
41'
37'
Желтая карточка
Д. Дэвид
9'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дэвид
Пас отдал
Т. Джало
7'
Желтая карточка
З. Челик
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дэвид
Желтая карточка
С. Павлович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
31
Павлович
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
15
Дьятта
31
Фолланд
10
Боадю
4-2-2-2
13
Грбич
2
Челик
6
Фонте
35
Джало
6
Брадарич
21
Андре
8
Шека
93
Иконе
97
Языджи
22
Веа
15
Дэвид
31
Фолланд
3
Марипан
3
Марипан
31
Фолланд
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Мартинш
15
Дьятта
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
97
Языджи
19
Ниасс
19
Ниасс
97
Языджи
15
Дэвид
80
Лихаджи
80
Лихаджи
15
Дэвид
8
Шека
17
Йылмаз
17
Йылмаз
8
Шека
Остались в запасе
Монако
Лилль
99
Радослав Майецки
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Монако - Лилль
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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