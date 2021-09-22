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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Реймс
Лилль - Реймс: обзор матча 22 сентября 2021
Лилль
22.09.2021, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
31'
Д. Дэвид
43'
Б. Андре
74'
А. Флипс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Реймс
Желтая карточка
Ю. Языджи
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Э. Гравийон
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
А. Онана
85'
76'
Замена
А. Донис
️️️️
М. ван Берген
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
75'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Г. Гудмундссон
75'
Желтая карточка
С. Ботман
74'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Флипс
67'
Замена
А. Флипс
️️️️
У. Экитике
Замена
А. Гомес
️️️️
Т. Веа
60'
46'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
Т. Фоке
ГОЛ! 2:0!
Б. Андре
Пас отдал
Б. Йылмаз
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Б. Йылмаз
31'
8'
Замена
У. Экитике
️️️️
В. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Азор Матусива
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Грбич
3
Гудмундссон
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
24
Онана
21
Андре
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
22
Веа
3-3-1-1-2
1
Райкович
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
25
Фоке
5
Манетси
33
Конан
23
Бериша
11
Мбюкю
5
Матусива
7
ван Берген
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
3
Гудмундссон
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Гудмундссон
24
Онана
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Онана
22
Веа
7
Гомес
7
Гомес
22
Веа
25
Фоке
10
Кеббаль
10
Кеббаль
25
Фоке
Экитике
70
Флипс
70
Флипс
Экитике
23
Бериша
22
Экитике
22
Экитике
23
Бериша
7
ван Берген
22
Донис
22
Донис
7
ван Берген
Остались в запасе
Лилль
Реймс
16
Адам Якубек
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лилль - Реймс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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