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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Труа
Лилль - Труа: обзор матча 04 декабря 2021
Лилль
04.12.2021, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Труа
48'
Д. Дэвид
85'
Д. Жиродо (АГ)
6'
Т. Дингом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Труа
Желтая карточка
А. Онана
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Жиродо
85'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ж. Бамба
83'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Рейнилду
83'
75'
Замена
Х. Сук
️️️️
Х. Шавалерен
74'
Замена
Ю. Коне
️️️️
Р. Рипар
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Андре
70'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
69'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
66'
65'
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
И. Каборе
59'
Желтая карточка
Т. Дингом
59'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
М. Бальде
59'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Т. Дингом
ГОЛ! 1:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Б. Андре
48'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Шека
46'
Желтая карточка
Шека
41'
33'
Желтая карточка
Й. Салмье
33'
Желтая карточка
Д. Жиродо
22'
Желтая карточка
Р. Куаме
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дингом
Пас отдал
Ф. Тардье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Труа
93
Готье Гайо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-3-2-1
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
21
Андре
8
Шека
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
17
Йылмаз
4-2-2-2
93
Гайо
12
Каборе
2
Эль-Хаджам
8
Жиродо
21
Салмье
5
Тардье
7
Шавалерен
26
Куаме
5
Дингом
17
Бальде
9
Рипар
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
17
Рейнилду
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
17
Рейнилду
21
Андре
24
Онана
24
Онана
21
Андре
19
Бамба
7
Гомес
7
Гомес
19
Бамба
8
Шека
15
Дэвид
15
Дэвид
8
Шека
9
Рипар
99
Коне
99
Коне
9
Рипар
12
Каборе
4
Бьянсон
4
Бьянсон
12
Каборе
5
Дингом
7
Шамбос
7
Шамбос
5
Дингом
17
Бальде
7
Тузгар
7
Тузгар
17
Бальде
7
Шавалерен
9
Сук
9
Сук
7
Шавалерен
Остались в запасе
Лилль
Труа
16
Адам Якубек
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Лилль - Труа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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