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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 27 февраля 2022
Лион
27.02.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
35'
Г. Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Лилль
Желтая карточка
У. Ауа
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Б. Барколя
️️️️
Р. Февр
86'
83'
Желтая карточка
Шека
81'
Желтая карточка
Д. Дэвид
74'
Замена
Т. Веа
️️️️
Г. Гудмундссон
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Какере
64'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Дембеле
63'
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
63'
62'
Замена
А. Онана
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
М. Какере
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гудмундссон
Желтая карточка
М. Дембеле
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лопеш
33
Эмерсон
23
Люкеба
15
Дюбуа
23
Мендес
22
Н'Домбеле
8
Какере
11
Пакета
21
Февр
9
Экамби
9
Дембеле
3-2-2-2-1
1
Жардим
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
2
Челик
3
Гудмундссон
8
Шека
8
Саншеш
8
Бен Арфа
19
Бамба
15
Дэвид
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
8
Какере
10
Ауа
10
Ауа
8
Какере
21
Февр
29
Барколя
29
Барколя
21
Февр
9
Дембеле
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Дембеле
15
Дэвид
6
Брадарич
6
Брадарич
15
Дэвид
8
Бен Арфа
24
Онана
24
Онана
8
Бен Арфа
3
Гудмундссон
22
Веа
22
Веа
3
Гудмундссон
Остались в запасе
Лион
Лилль
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
13
Иво Грбич
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лион - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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