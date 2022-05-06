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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 06 мая 2022
Лилль
06.05.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 2
Завершен
Монако
69'
А. Гомес
42'
О. Чуамени
75'
О. Чуамени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Монако
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ж. Бамба
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Бамба
90'
Желтая карточка
Б. Андре
87'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Т. Джало
87'
81'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
К. Фолланд
75'
ГОЛ! 1:2!
О. Чуамени
Пас отдал
К. Энрике
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
Ж. Бамба
69'
66'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
66'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Г. Гудмундссон
56'
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Дэвид
56'
56'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
Желтая карточка
Ж. Фонте
51'
42'
ГОЛ! 0:1!
О. Чуамени
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
З. Челик
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Жардим
35
Джало
6
Фонте
4
Ботман
3
Гудмундссон
24
Онана
2
Челик
21
Андре
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
3
Марипан
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
35
Джало
6
Брадарич
6
Брадарич
35
Джало
15
Дэвид
7
Гомес
7
Гомес
15
Дэвид
3
Гудмундссон
11
Жегрова
11
Жегрова
3
Гудмундссон
19
Бамба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
19
Бамба
31
Фолланд
6
Лукас
6
Лукас
31
Фолланд
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Лилль
Монако
13
Иво Грбич
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Лилль - Монако
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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