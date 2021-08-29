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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 29 августа 2021
Лилль
29.08.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
45+1'
Ю. Языджи
56'
Д. Дэвид
45+3'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
Замена
З. Челик
️️️️
Б. Йылмаз
90'
+3
83'
Замена
М. Эстеве
️️️️
М. Сахо
83'
Замена
Э. Ваи
️️️️
Ф. Мойе
Замена
А. Онана
️️️️
Ю. Языджи
83'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Д. Дэвид
82'
81'
Замена
А. Суке
️️️️
Н. Коцца
81'
Замена
М. Ристич
️️️️
Ж. Шотар
Замена
Д. Брадарич
️️️️
А. Гомес
78'
73'
Вторая желтая
Ж. Самбья
70'
Желтая карточка
Ф. Мойе
59'
Желтая карточка
Ж. Шотар
56'
Желтая карточка
Т. Саванье
ГОЛ! 2:1!
Д. Дэвид
56'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Ж. Фонте
45'
+1
Желтая карточка
Шека
43'
34'
Желтая карточка
Г. Лаборд
Желтая карточка
Б. Андре
33'
25'
Желтая карточка
Д. Ферри
Желтая карточка
Ж. Фонте
25'
24'
Желтая карточка
Ж. Самбья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
27
Рокко Асконе
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-3-1-2
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
7
Гомес
8
Шека
21
Андре
97
Языджи
17
Йылмаз
15
Дэвид
4-1-2-1-2
16
Берто
10
Самбья
12
Сахо
31
Коцца
3
Тулер
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Лаборд
7
Гомес
6
Брадарич
6
Брадарич
7
Гомес
17
Йылмаз
2
Челик
2
Челик
17
Йылмаз
97
Языджи
24
Онана
24
Онана
97
Языджи
15
Дэвид
93
Иконе
93
Иконе
15
Дэвид
13
Шотар
23
Ристич
23
Ристич
13
Шотар
31
Коцца
2
Суке
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
3
Эстеве
3
Эстеве
12
Сахо
91
Мойе
11
Ваи
11
Ваи
91
Мойе
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
1
Лео Жардим
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Матис Карвальо
ВР
27
Лео Леруа
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
27
Лео Леруа
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лилль - Монпелье
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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