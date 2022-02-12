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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 12 февраля 2022
Монпелье
12.02.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
77'
Шека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Лилль
90'
Замена
А. Онана
️️️️
Д. Дэвид
Желтая карточка
В. Жермен
87'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
86'
Желтая карточка
Т. Саванье
83'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ж. Самбья
81'
79'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Гомес
77'
ГОЛ! 0:1!
Шека
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Мойе
68'
64'
Желтая карточка
Шека
64'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Г. Гудмундссон
Желтая карточка
Д. Ферри
46'
45'
Желтая карточка
З. Челик
22'
Желтая карточка
А. Гомес
18'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
23
Ристич
13
Шотар
10
Самбья
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
11
Ваи
3-2-3-1-1
1
Жардим
35
Джало
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
3
Гудмундссон
7
Гомес
21
Андре
8
Шека
19
Бамба
15
Дэвид
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
91
Мойе
98
Жермен
98
Жермен
91
Мойе
10
Самбья
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Самбья
15
Дэвид
24
Онана
24
Онана
15
Дэвид
7
Гомес
22
Веа
22
Веа
7
Гомес
3
Гудмундссон
17
Йылмаз
17
Йылмаз
3
Гудмундссон
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Монпелье - Лилль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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