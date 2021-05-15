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Василий Пьянченко
Статистика
Василий Пьянченко - статистика
Завершил карьеру
27 января 1991 (35), Красноярск
#7 | Полузащитник
182 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон
14
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0 : 2
15.05.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1 : 1
08.05.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1 : 2
02.05.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0 : 2
28.04.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1 : 2
24.04.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3 : 2
17.04.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1 : 1
11.04.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1 : 1
07.04.2021
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0 : 1
28.03.2021
Акрон
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0 : 0
24.03.2021
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0 : 1
20.03.2021
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1 : 1
14.03.2021
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1 : 1
06.03.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1 : 1
27.02.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0 : 2
05.12.2020
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 1
29.11.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0 : 0
25.11.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0 : 1
21.11.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3 : 4
24.10.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
17.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Акрон
1 : 0
04.10.2020
Чертаново
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нижний Новгород
3 : 0
27.09.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
0 : 0
19.09.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
0 : 2
13.09.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
09.09.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Акрон
0 : 1
05.09.2020
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1 : 0
30.08.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Акрон
1 : 0
22.08.2020
Краснодар-2
1' - 54'
54'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Акрон
2 : 1
08.08.2020
Шинник
1' - 13'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Факел
1 : 0
01.08.2020
Акрон
Был в запасе
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