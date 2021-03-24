Василий Пьянченко - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Пьянченко
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Имя
|Василий
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Пьянченко
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:2
|Акрон (Тольятти)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:2
|Акрон (Тольятти)
|11.04.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|28.03.2021
|1' -79'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|24.03.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.03.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|14.03.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|05.12.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|29.11.2020
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|25.11.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|04.10.2020
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|27.09.2020
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|19.09.2020
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|05.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Велес (Москва)
|30.08.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|22.08.2020
|1' -54'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|54'
|08.08.2020
|1' -13'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)