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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Краснодар-2
Акрон - Краснодар-2: обзор матча 22 августа 2020
Акрон
22.08.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
54'
В. Пьянченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Краснодар-2
Замена
С. Киряков
️️️️
А. Герюгов
87'
85'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
Д. Пелих
Замена
Н. Верхунов
️️️️
Д. Магадиев
78'
Желтая карточка
А. Герюгов
76'
75'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Н. Бочко
Замена
А. Потапов
️️️️
А. Газданов
65'
60'
Замена
Р. Рзаев
️️️️
Л. Сабуа
ГОЛ! 1:0!
В. Пьянченко
54'
Замена
Н. Иванников
️️️️
В. Пьянченко
54'
46'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Р. Апеков
Желтая карточка
Е. Дудиков
28'
Желтая карточка
Е. Яцкий
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
77
Евгений Яцкий
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
3-4-1-1-1
50
Гойло
22
Магадиев
44
Садыков
20
Дудиков
2
Друковский
7
Герюгов
7
Пьянченко
12
Елеев
77
Яцкий
17
Газданов
14
Вахтеев
4-1-1-3-1
1
Агкацев
23
Бочко
3
Мартынов
4
Литвинов
2
Пелих
23
Якимов
81
Сабуа
11
Апеков
8
Сперцян
20
Воротников
70
Григорян
17
Газданов
88
Потапов
88
Потапов
17
Газданов
22
Магадиев
5
Верхунов
5
Верхунов
22
Магадиев
7
Герюгов
77
Киряков
77
Киряков
7
Герюгов
7
Пьянченко
7
Иванников
7
Иванников
7
Пьянченко
81
Сабуа
96
Рзаев
96
Рзаев
81
Сабуа
11
Апеков
17
Сергеев
17
Сергеев
11
Апеков
23
Бочко
44
Исаенко
44
Исаенко
23
Бочко
2
Пелих
23
Байрамян
23
Байрамян
2
Пелих
Остались в запасе
Акрон
Краснодар-2
12
Павел Горбунов
ЦЗ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
13
Сергей Волков
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
12
Павел Горбунов
ЦЗ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
13
Сергей Волков
ВР
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Акрон - Краснодар-2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Кристалл
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Акрон
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