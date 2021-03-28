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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Акрон
Чертаново - Акрон: обзор матча 28 марта 2021
Чертаново
28.03.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
90+5'
К. Гираев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Акрон
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
К. Гираев
Замена
Г. Левин
️️️️
С. Пиняев
90'
+4
90'
Желтая карточка
К. Гираев
Замена
К. Ляхов
️️️️
Ю. Завезен
90'
85'
Вторая желтая
Б. Садыков
80'
Желтая карточка
Б. Садыков
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Канищев
80'
79'
Замена
Б. Садыков
️️️️
В. Пьянченко
71'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
А. Босов
67'
Желтая карточка
А. Герюгов
57'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Газданов
57'
Замена
А. Герюгов
️️️️
С. Причиненко
3'
Желтая карточка
Н. Чичерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
7
Александр Канищев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Абаев
66
Гудков
13
Бартасевич
5
Кутин
6
Сулейманов
10
Рудковский
22
Завезен
9
Пиняев
7
Канищев
68
Герчиков
84
Молтенинов
3-1-1-3-2
13
Волков
4
Чичерин
3
Литвин
23
Баланович
7
Пьянченко
23
Причиненко
18
Килин
63
Босов
17
Газданов
10
Майрович
90
Делькин
22
Завезен
30
Ляхов
30
Ляхов
22
Завезен
7
Канищев
77
Мелехов
77
Мелехов
7
Канищев
9
Пиняев
70
Левин
70
Левин
9
Пиняев
7
Пьянченко
44
Садыков
44
Садыков
7
Пьянченко
23
Причиненко
7
Герюгов
7
Герюгов
23
Причиненко
63
Босов
33
Феррейра
33
Феррейра
63
Босов
17
Газданов
9
Гираев
9
Гираев
17
Газданов
Остались в запасе
Чертаново
Акрон
4
Данила Молодняков
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
6
Дмитрий Великородный
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
12
Даниил Колесников
ВР
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
4
Данила Молодняков
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
6
Дмитрий Великородный
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Чертаново - Акрон
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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