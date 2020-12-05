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    Евгений Конюхов - статистика

    #14 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Конюхов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 86
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 13 0 0 0 0
    Томь 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    02.05.2021 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Томь (Томск)
    28.04.2021 1' -88' Томь (Томск) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
    24.04.2021 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Томь (Томск)
    17.04.2021 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Велес (Москва)
    28.03.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Торпедо (Москва)
    24.03.2021 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:3 Томь (Томск)
    14.03.2021 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Томь (Томск)
    10.03.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:3 Крылья Советов (Самара)
    05.12.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Велес (Москва)
    29.11.2020 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Торпедо (Москва)
    25.11.2020 Был в запасе Торпедо (Москва) 4:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    21.11.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Торпедо (Москва)
    15.11.2020 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    11.11.2020 Был в запасе Торпедо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    07.11.2020 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 3:2 Торпедо (Москва)
    09.10.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:2 Торпедо (Москва)
    04.10.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Томь (Томск)
    27.09.2020 1' -90' Чертаново (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    23.09.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    13.09.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Оренбург (Оренбург)
    09.09.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:2 Торпедо (Москва)
    05.09.2020 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:4 Торпедо (Москва)
    30.08.2020 1' -90' Велес (Москва) 0:5 Торпедо (Москва)
    22.08.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Балтика (Калининград)
    16.08.2020 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 0:3 Торпедо (Москва)
    12.08.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    08.08.2020 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    02.08.2020 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
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