|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|13
|0
|0
|0
|0
|Томь
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|02.05.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Томь (Томск)
|28.04.2021
|1' -88'
|Томь (Томск)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|24.04.2021
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Томь (Томск)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Велес (Москва)
|28.03.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|24.03.2021
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|14.03.2021
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Томь (Томск)
|10.03.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:3
|Крылья Советов (Самара)
|05.12.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Велес (Москва)
|29.11.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|4:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|15.11.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|11.11.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|09.10.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|04.10.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Томь (Томск)
|27.09.2020
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|23.09.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|13.09.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Оренбург (Оренбург)
|09.09.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|05.09.2020
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:4
|Торпедо (Москва)
|30.08.2020
|1' -90'
|Велес (Москва)
|0:5
|Торпедо (Москва)
|22.08.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|16.08.2020
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|12.08.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|02.08.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)