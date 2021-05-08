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Евгений Конюхов
Статистика
Евгений Конюхов - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1986 (39)
#14 | Вратарь
188 см | 86 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
13
0
0
0
0
Томь
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1 : 0
08.05.2021
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Оренбург
2 : 0
02.05.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3 : 0
28.04.2021
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.04.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0 : 0
17.04.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1 : 0
28.03.2021
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2 : 3
24.03.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2 : 1
14.03.2021
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1 : 3
10.03.2021
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
0 : 1
05.12.2020
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
29.11.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4 : 2
25.11.2020
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0 : 1
21.11.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1 : 0
15.11.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4 : 1
11.11.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3 : 2
07.11.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0 : 2
09.10.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1 : 0
04.10.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0 : 0
27.09.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0 : 2
23.09.2020
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Торпедо
1 : 2
13.09.2020
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чайка
1 : 2
09.09.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 4
05.09.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Велес
0 : 5
30.08.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 1
22.08.2020
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Краснодар-2
0 : 3
16.08.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1 : 1
12.08.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-2
1 : 1
08.08.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 0
02.08.2020
Торпедо
Был в запасе
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