Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Торпедо
Велес - Торпедо: обзор матча 30 августа 2020
Велес
30.08.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 5
Завершен
Торпедо
10'
Р. Магаль (П)
20'
И. Лебеденко (П)
28'
И. Берковский
67'
А. Гордюшенко
86'
В. Адаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Торпедо
86'
ГОЛ! 0:5!
В. Адаев
85'
Замена
А. Лях
️️️️
С. Шустиков
Желтая карточка
М. Майга
76'
74'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Р. Фищенко
️️️️
А. Галоян
73'
67'
ГОЛ! 0:4!
А. Гордюшенко
62'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Вакулич
️️️️
И. Стефанович
61'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Кахидзе
58'
47'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Д. Прошляков
46'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Берковский
45'
+1
Желтая карточка
И. Берковский
Замена
А. Баев
️️️️
К. Родионов
40'
Замена
И. Климов
️️️️
А. Максименко
39'
28'
ГОЛ! 0:3!
И. Берковский
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Лебеденко
Красная карточка
Э. Ботака-Иобома
19'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Алексей Баев
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
3-4-2-1
93
Городовой
20
Малания
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
17
Котов
5
Осипов
8
Майга
24
Кахидзе
21
Галоян
9
Максименко
23
Стефанович
4-2-2-2
14
Конюхов
28
Магаль
16
Шоркин
6
Шустиков
99
Евдокимов
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
17
Берковский
9
Адаев
10
Лебеденко
22
Прошляков
21
Галоян
6
Фищенко
6
Фищенко
21
Галоян
22
Родионов
21
Баев
21
Баев
22
Родионов
9
Максименко
80
Климов
80
Климов
9
Максименко
23
Стефанович
24
Вакулич
24
Вакулич
23
Стефанович
24
Кахидзе
33
Гаракоев
33
Гаракоев
24
Кахидзе
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
7
Рязанцев
22
Дворецков
22
Дворецков
7
Рязанцев
6
Шустиков
90
Лях
90
Лях
6
Шустиков
22
Прошляков
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
22
Прошляков
17
Берковский
90
Калмыков
90
Калмыков
17
Берковский
Остались в запасе
Велес
Торпедо
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Велес - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Торпедо
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+