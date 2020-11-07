Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Торпедо
Волгарь - Торпедо: обзор матча 07 ноября 2020
Волгарь
07.11.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 2
Завершен
Торпедо
37'
А. Погосов
53'
Р. Локтионов
45+1'
А. Калмыков
69'
А. Рязанцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Торпедо
Замена
И. Хомуха
️️️️
Д. Ведерников
90'
81'
Желтая карточка
А. Елисеев
80'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Павлишин
78'
70'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Рязанцев
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Погосов
68'
Желтая карточка
А. Болонин
66'
Замена
В. Сергеев
️️️️
В. Лобкарев
63'
56'
Желтая карточка
А. Калмыков
ГОЛ! 2:1!
Р. Локтионов
53'
46'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Е. Прошкин
46'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
Д. Редькович
46'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Ф. Дворецков
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Калмыков
ГОЛ! 1:0!
А. Погосов
37'
33'
Желтая карточка
Е. Прошкин
30'
Желтая карточка
Д. Редькович
26'
Пенальти не реализован!
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
4-2-3-1
30
Саганович
69
Козлов
3
Ведерников
4
Локтионов
44
Журавлев
7
Павлишин
20
Полубояринов
24
Погосов
11
Болонин
52
Лобкарев
10
Воробьев
3-2-3-1-1
16
Ботнарь
28
Прошкин
16
Шоркин
4
Редькович
28
Магаль
44
Самсонов
22
Дворецков
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
9
Адаев
90
Калмыков
52
Лобкарев
14
Сергеев
14
Сергеев
52
Лобкарев
3
Ведерников
22
Хомуха
22
Хомуха
3
Ведерников
7
Павлишин
99
Емельянов
99
Емельянов
7
Павлишин
24
Погосов
24
Белоус
24
Белоус
24
Погосов
22
Дворецков
18
Кертанов
18
Кертанов
22
Дворецков
4
Редькович
99
Евдокимов
99
Евдокимов
4
Редькович
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
7
Рязанцев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
7
Рязанцев
28
Прошкин
97
Баланюк
97
Баланюк
28
Прошкин
Остались в запасе
Волгарь
Торпедо
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Андрей Зенин
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
20
Артур Сагитов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Андрей Зенин
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
20
Артур Сагитов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Волгарь - Торпедо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Торпедо
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+