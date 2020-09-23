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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Нижний Новгород
Торпедо - Нижний Новгород: обзор матча 23 сентября 2020
Торпедо
23.09.2020, среда, 19:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
47'
М. Султонов
76'
Т. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Нижний Новгород
Вторая желтая
А. Калмыков
90'
+3
90'
+3
Замена
И. Горбунов
️️️️
Т. Сулейманов
90'
+1
Желтая карточка
М. Осинов
89'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Шарипов
87'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Попов
85'
Замена
М. Осинов
️️️️
И. Темников
Замена
Д. Прошляков
️️️️
И. Берковский
83'
76'
ГОЛ! 0:2!
Т. Сулейманов
72'
Замена
П. Комолов
️️️️
М. Султонов
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Рязанцев
67'
Желтая карточка
А. Калмыков
66'
65'
Желтая карточка
М. Султонов
61'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
Желтая карточка
В. Адаев
59'
Желтая карточка
А. Рязанцев
57'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Елисеев
55'
Желтая карточка
А. Елисеев
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Султонов
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Гордюшенко
46'
Желтая карточка
А. Евдокимов
34'
Желтая карточка
М. Шоркин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
3-4-2-1
14
Конюхов
44
Самсонов
16
Шоркин
99
Евдокимов
72
Гордюшенко
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
4
Елисеев
9
Адаев
17
Берковский
90
Калмыков
3-2-2-2-1
31
Анисимов
5
Шумских
5
Эдиев
24
Гоцук
11
Темников
7
Маляров
41
Сапета
73
Шарипов
18
Попов
28
Султонов
99
Сулейманов
7
Рязанцев
18
Кертанов
18
Кертанов
7
Рязанцев
4
Елисеев
28
Магаль
28
Магаль
4
Елисеев
72
Гордюшенко
10
Лебеденко
10
Лебеденко
72
Гордюшенко
17
Берковский
22
Прошляков
22
Прошляков
17
Берковский
11
Темников
0
Осинов
0
Осинов
11
Темников
99
Сулейманов
17
Горбунов
17
Горбунов
99
Сулейманов
73
Шарипов
77
Гащенков
77
Гащенков
73
Шарипов
28
Султонов
20
Комолов
20
Комолов
28
Султонов
18
Попов
16
Ставпец
16
Ставпец
18
Попов
Остались в запасе
Торпедо
Нижний Новгород
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Торпедо - Нижний Новгород
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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