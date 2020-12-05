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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Велес
Торпедо - Велес: обзор матча 05 декабря 2020
Торпедо
05.12.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 1
Завершен
Велес
77'
Д. Малания (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Велес
88'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Максименко
85'
Желтая карточка
С. Алиев
84'
Замена
М. Майга
️️️️
А. Галоян
Красная карточка
М. Шоркин
83'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Ф. Дворецков
81'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Малания
Замена
С. Шустиков
️️️️
Р. Магаль
77'
72'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
И. Берковский
68'
65'
Замена
С. Алиев
️️️️
К. Родионов
Замена
Е. Прошкин
️️️️
В. Адаев
59'
56'
Замена
А. Вакулич
️️️️
А. Кахидзе
Замена
М. Шоркин
️️️️
К. Кертанов
55'
Красная карточка
Д. Редькович
49'
Желтая карточка
Д. Редькович
15'
12'
Желтая карточка
Р. Фищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
22
Филипп Дворецков
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
18
Константин Кертанов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-3-1
14
Конюхов
44
Самсонов
4
Редькович
99
Евдокимов
28
Магаль
22
Дворецков
52
Нетфуллин
9
Адаев
18
Кертанов
17
Берковский
90
Калмыков
3-4-2-1
98
Овчинников
3
Ботака-Иобома
20
Малания
22
Родионов
24
Кахидзе
5
Осипов
6
Фищенко
17
Котов
9
Максименко
21
Галоян
21
Баев
18
Кертанов
16
Шоркин
16
Шоркин
18
Кертанов
9
Адаев
28
Прошкин
28
Прошкин
9
Адаев
28
Магаль
6
Шустиков
6
Шустиков
28
Магаль
17
Берковский
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
17
Берковский
22
Дворецков
97
Баланюк
97
Баланюк
22
Дворецков
9
Максименко
10
Кирсанов
10
Кирсанов
9
Максименко
21
Галоян
8
Майга
8
Майга
21
Галоян
22
Родионов
9
Алиев
9
Алиев
22
Родионов
24
Кахидзе
24
Вакулич
24
Вакулич
24
Кахидзе
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
Остались в запасе
Торпедо
Велес
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
13
Петр Косаревский
ВР
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Торпедо - Велес
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лужники
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