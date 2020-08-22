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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Балтика
Торпедо - Балтика: обзор матча 22 августа 2020
Торпедо
22.08.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
9'
И. Берковский
64'
Аллеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Балтика
90'
+9
Желтая карточка
М. Тишкин
90'
+4
Замена
Е. Латышонок
️️️️
М. Бориско
90'
+4
Замена
Т. Мусаев
️️️️
И. Альшин
88'
Желтая карточка
И. Альшин
Желтая карточка
И. Лебеденко
84'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Калмыков
83'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Евдокимов
75'
75'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Я. Казаев
74'
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
Желтая карточка
С. Шустиков
72'
72'
Замена
А. Дудиев
️️️️
М. Кузьмин
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Д. Прошляков
69'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
Аллеф
62'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
С. Шустиков
️️️️
В. Адаев
59'
Желтая карточка
Р. Магаль
52'
Желтая карточка
В. Адаев
51'
10'
Желтая карточка
Я. Казаев
ГОЛ! 1:0!
И. Берковский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-2-2-2
14
Конюхов
44
Самсонов
16
Шоркин
99
Евдокимов
28
Магаль
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
9
Адаев
17
Берковский
90
Калмыков
22
Прошляков
4-1-2-2-1
39
Бориско
44
Тишкин
7
Наилсон
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
53
Казаев
8
Шаваев
10
Альшин
6
Кузьмин
33
Аллеф
90
Калмыков
18
Кертанов
18
Кертанов
90
Калмыков
9
Адаев
6
Шустиков
6
Шустиков
9
Адаев
99
Евдокимов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
99
Евдокимов
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
22
Прошляков
10
Лебеденко
10
Лебеденко
22
Прошляков
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
10
Альшин
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Альшин
39
Бориско
1
Латышонок
1
Латышонок
39
Бориско
6
Кузьмин
8
Дудиев
8
Дудиев
6
Кузьмин
53
Казаев
11
Чочиев
11
Чочиев
53
Казаев
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
4
Иван Маклаков
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
4
Иван Маклаков
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Торпедо - Балтика
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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