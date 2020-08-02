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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 02 августа 2020
Шинник
02.08.2020, воскресенье, 16:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
90+2'
Н. Дорофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Торпедо
ГОЛ! 1:0!
Н. Дорофеев
90'
+2
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Эктов
90'
Замена
Е. Стрелов
️️️️
Д. Кутин
90'
89'
Замена
С. Шустиков
️️️️
И. Берковский
89'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
В. Адаев
77'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Гордюшенко
Замена
А. Щадин
️️️️
И. Олейников
73'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Н. Мацхарашвили
68'
65'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
58'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Е. Наседкин
57'
Желтая карточка
Е. Наседкин
52'
Желтая карточка
Е. Стешин
41'
Желтая карточка
П. Евсеев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Евгений Наседкин
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
7
Тимур Пухов
АП
92
Артем Щадин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
3-2-3-1-1
16
Яшин
5
Евсеев
17
Покидышев
76
Стешин
15
Эктов
5
Кутин
7
Наседкин
20
Мацхарашвили
5
Зинков
19
Олейников
22
Самодин
3-1-2-2-2
16
Ботнарь
28
Магаль
16
Шоркин
44
Самсонов
90
Лях
72
Гордюшенко
52
Нетфуллин
17
Берковский
9
Адаев
10
Лебеденко
33
Сергеев
7
Наседкин
89
Дорофеев
89
Дорофеев
7
Наседкин
20
Мацхарашвили
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
20
Мацхарашвили
5
Кутин
18
Стрелов
18
Стрелов
5
Кутин
19
Олейников
92
Щадин
92
Щадин
19
Олейников
15
Эктов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
15
Эктов
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
9
Адаев
28
Прошкин
28
Прошкин
9
Адаев
72
Гордюшенко
22
Дворецков
22
Дворецков
72
Гордюшенко
17
Берковский
6
Шустиков
6
Шустиков
17
Берковский
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
21
Никита Голуб
ЦФ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
21
Никита Голуб
ЦФ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
13
Максим Матюша
ВР
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Шинник - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Шинник
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