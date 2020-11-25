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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Краснодар-2
Торпедо - Краснодар-2: обзор матча 25 ноября 2020
Торпедо
25.11.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
4 : 2
Завершен
Краснодар-2
3'
И. Лебеденко
17'
И. Лебеденко
49'
А. Калмыков
90+4'
И. Берковский
40'
Э. Сперцян
67'
Э. Сперцян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Краснодар-2
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бочко
ГОЛ! 4:2!
И. Берковский
90'
+4
Желтая карточка
А. Лях
90'
+3
Замена
А. Лях
️️️️
А. Рязанцев
85'
81'
Замена
В. Стежко
️️️️
А. Ивашин
Замена
М. Шоркин
️️️️
Е. Прошкин
77'
75'
Замена
А. Григорян
️️️️
Н. Сергеев
Замена
И. Берковский
️️️️
А. Калмыков
69'
67'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
67'
67'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Сперцян
Замена
Д. Баланюк
️️️️
И. Лебеденко
64'
61'
Замена
И. Воротников
️️️️
Л. Сабуа
61'
Замена
Н. Бочко
️️️️
Д. Пелих
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
К. Кертанов
57'
ГОЛ! 3:1!
А. Калмыков
49'
40'
ГОЛ! 2:1!
Э. Сперцян
29'
Замена
А. Черников
️️️️
В. Якимов
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
3-2-2-1-2
16
Ботнарь
28
Прошкин
99
Евдокимов
4
Редькович
44
Самсонов
28
Магаль
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
18
Кертанов
90
Калмыков
10
Лебеденко
4-1-2-2-1
1
Агкацев
2
Пелих
3
Мартынов
4
Литвинов
24
Ивашин
23
Якимов
15
Мацукатов
81
Сабуа
8
Сперцян
17
Сергеев
90
Кутовой
28
Прошкин
16
Шоркин
16
Шоркин
28
Прошкин
90
Калмыков
17
Берковский
17
Берковский
90
Калмыков
18
Кертанов
22
Дворецков
22
Дворецков
18
Кертанов
7
Рязанцев
90
Лях
90
Лях
7
Рязанцев
10
Лебеденко
97
Баланюк
97
Баланюк
10
Лебеденко
2
Пелих
23
Бочко
23
Бочко
2
Пелих
24
Ивашин
5
Стежко
5
Стежко
24
Ивашин
17
Сергеев
70
Григорян
70
Григорян
17
Сергеев
81
Сабуа
20
Воротников
20
Воротников
81
Сабуа
23
Якимов
53
Черников
53
Черников
23
Якимов
Остались в запасе
Торпедо
Краснодар-2
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
23
Левон Байрамян
ЦП
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
23
Левон Байрамян
ЦП
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Торпедо - Краснодар-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
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