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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Торпедо
Краснодар-2 - Торпедо: обзор матча 16 августа 2020
Краснодар-2
16.08.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 3
Завершен
Торпедо
24'
Р. Нетфуллин
65'
И. Лебеденко
71'
М. Шоркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Торпедо
90'
+3
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Евдокимов
Желтая карточка
Э. Сперцян
88'
Красная карточка
В. Стежко
83'
Замена
Д. Пелих
️️️️
В. Якимов
74'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Григорян
73'
71'
ГОЛ! 0:3!
М. Шоркин
69'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Берковский
65'
ГОЛ! 0:2!
И. Лебеденко
62'
Желтая карточка
А. Рязанцев
60'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Калмыков
55'
Замена
В. Адаев
️️️️
Ф. Дворецков
Замена
М. Кутовой
️️️️
Л. Сабуа
46'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
А. Черников
46'
46'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
43'
Желтая карточка
Р. Магаль
40'
Желтая карточка
А. Калмыков
Замена
И. Воротников
️️️️
Н. Сергеев
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нетфуллин
15'
Желтая карточка
А. Самсонов
Желтая карточка
Н. Сергеев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
53
Александр Черников
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-2-1-3
16
Адамов
24
Ивашин
3
Мартынов
5
Стежко
23
Бочко
23
Якимов
53
Черников
81
Сабуа
17
Сергеев
70
Григорян
8
Сперцян
4-4-1-1
14
Конюхов
28
Магаль
16
Шоркин
99
Евдокимов
44
Самсонов
7
Рязанцев
72
Гордюшенко
52
Нетфуллин
22
Дворецков
17
Берковский
90
Калмыков
23
Якимов
2
Пелих
2
Пелих
23
Якимов
70
Григорян
11
Апеков
11
Апеков
70
Григорян
81
Сабуа
90
Кутовой
90
Кутовой
81
Сабуа
53
Черников
15
Мацукатов
15
Мацукатов
53
Черников
17
Сергеев
20
Воротников
20
Воротников
17
Сергеев
17
Берковский
18
Кертанов
18
Кертанов
17
Берковский
22
Дворецков
9
Адаев
9
Адаев
22
Дворецков
99
Евдокимов
6
Шустиков
6
Шустиков
99
Евдокимов
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
90
Калмыков
10
Лебеденко
10
Лебеденко
90
Калмыков
Остались в запасе
Краснодар-2
Торпедо
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Краснодар-2 - Торпедо
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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