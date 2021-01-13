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    Евгений Конюхов - новости

    #14 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Конюхов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 86
    Стоимость:
    € 250
    тыс
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