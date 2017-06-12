«Крылья Советов» объявили о подписании нового трехлетнего контракта с Конюховым

«Крылья Советов» заключили новое соглашение с голкипером Евгением Конюховым. Срок контракта – три года с возможностью продления еще на сезон. Напомним, по итогам минувшего сезона самарская команда покинула РФПЛ.

«Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет «Крыльям» в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в Премьер-лигу. Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

30-летний страж ворот перебрался в «Крылья Советов» из московского «Торпедо» летом 2014 года. В прошедшей кампании он провел всего семь матчей, пропустив девять голов.