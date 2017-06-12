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    «Крылья Советов» объявили о подписании нового трехлетнего контракта с Конюховым

    «Крылья Советов» заключили новое соглашение с голкипером Евгением Конюховым. Срок контракта – три года с возможностью продления еще на сезон. Напомним, по итогам минувшего сезона самарская команда покинула РФПЛ.

    «Очень рады, что Евгений остается в Самаре и поможет «Крыльям» в выполнении главной задачи на сезон – возвращения в Премьер-лигу. Своей игрой и отношением к делу Евгений Конюхов завоевал доверие тренеров, руководства клуба и, конечно, любовь самарских болельщиков», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

    30-летний страж ворот перебрался в «Крылья Советов» из московского «Торпедо» летом 2014 года. В прошедшей кампании он провел всего семь матчей, пропустив девять голов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    12.06.2017 14:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 15 июня 2017, 10:46

      просто он гражданин России, в отличие от Лории, а то что он лучше, не сказал бы

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 14 июня 2017, 17:00

      Конюхов хороший вратарь, я удивился, когда Лорию взяли) Два хороших вратаря слишком жирно для КС

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 13 июня 2017, 11:16

      Да похоже Лория уходит, для первой лиги и Конюхов норм.

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee 12 июня 2017, 15:39

      Обидно... Значит Лория уйдет

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