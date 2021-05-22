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Васко Реджини
Статистика
Васко Реджини - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1990 (36)
#13 | Защитник
183 см | 75 кг
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3 : 0
22.05.2021
Парма
80' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
16.05.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 2
12.05.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
5 : 1
08.05.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1 : 0
24.04.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0 : 1
21.04.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3 : 1
17.04.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 2
11.04.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 1
03.04.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1 : 0
21.03.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 1
14.03.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 2
07.03.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 1
03.03.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
0 : 2
28.02.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
20.02.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 1
14.02.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1 : 1
07.02.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 2
30.01.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
24.01.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2 : 1
16.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2 : 1
06.01.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 0
03.01.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2020
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
19.12.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
16.12.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2 : 1
13.12.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 2
06.12.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1 : 2
22.11.2020
Болонья
1' - 71'
44'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 0
07.11.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 1
01.11.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
1 : 3
24.10.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
3 : 0
17.10.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
02.10.2020
Сампдория
84' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 3
26.09.2020
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3 : 0
20.09.2020
Сампдория
Был в запасе
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