Васко Реджини - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Васко
|Фамилия
|Реджини
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Васко
|Фамилия
|Реджини
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|80' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Парма (Парма)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|5:1
|Сампдория (Генуя)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Рома (Рим)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Верона (Верона)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Торино (Турин)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Интер (Милан)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Кротоне (Кротоне)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|22.11.2020
|1' -71'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|44'
|07.11.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Лацио (Рим)
|02.10.2020
|84' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сампдория (Генуя)