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    Васко Реджини - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Васко
    Фамилия Реджини
    Команда Реджина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 сентября 1990 (32 года)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 80' -90' Сампдория (Генуя) 3:0 Парма (Парма)
    16.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Сампдория (Генуя)
    12.05.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Специя (Ла Специя)
    08.05.2021 Был в запасе Интер (Милан) 5:1 Сампдория (Генуя)
    02.05.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Рома (Рим)
    24.04.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Сампдория (Генуя)
    21.04.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.04.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    11.04.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    03.04.2021 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Сампдория (Генуя)
    21.03.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Торино (Турин)
    14.03.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:1 Сампдория (Генуя)
    07.03.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    03.03.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Сампдория (Генуя)
    28.02.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    20.02.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    14.02.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    07.02.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.01.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Ювентус (Турин)
    24.01.2021 Был в запасе Парма (Парма) 0:2 Сампдория (Генуя)
    16.01.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Удинезе (Удине)
    06.01.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Интер (Милан)
    03.01.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    23.12.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
    19.12.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Кротоне (Кротоне)
    16.12.2020 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Сампдория (Генуя)
    13.12.2020 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Сампдория (Генуя)
    06.12.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    22.11.2020 1' -71' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    44'
    07.11.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 Сампдория (Генуя)
    01.11.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Дженоа (Генуя)
    24.10.2020 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:3 Сампдория (Генуя)
    17.10.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:0 Лацио (Рим)
    02.10.2020 84' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Сампдория (Генуя)
    26.09.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
    20.09.2020 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сампдория (Генуя)
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