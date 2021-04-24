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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 24 апреля 2021
Сассуоло
24.04.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
69'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
Д. Берарди
85'
79'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
М. Дамсгор
79'
Замена
М. Лери
️️️️
Я. Янкто
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Г. Дефрель
77'
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
69'
63'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
М. Габбиадини
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
62'
Замена
Рожерио
️️️️
Г. Кирьякопулос
62'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Марлон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
26
Isaac Karamoko
ЦФ
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-3-1-2-1
47
Консильи
21
Кирикеш
6
Марлон
67
Феррари
77
Кирьякопулос
5
Локателли
22
Тольян
20
Лопес
25
Траоре
10
Берарди
92
Дефрель
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
4
Йошида
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
21
Янкто
24
Дамсгор
11
Габбиадини
17
Кейта
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
92
Дефрель
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
92
Дефрель
10
Берарди
4
Маньянелли
4
Маньянелли
10
Берарди
6
Марлон
13
Бога
13
Бога
6
Марлон
21
Янкто
7
Лери
7
Лери
21
Янкто
24
Дамсгор
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
24
Дамсгор
11
Габбиадини
27
ла Гумина
27
ла Гумина
11
Габбиадини
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
26
Isaac Karamoko
ЦФ
29
Луиджи Самеле
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
Остались в запасе
26
Isaac Karamoko
ЦФ
29
Луиджи Самеле
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
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