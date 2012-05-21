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Илья Ильин
Статистика
Илья Ильин - статистика
Завершил карьеру
10 августа 1982 (44)
#1 | Вратарь
193 см | 86 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
14
-17
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Химки
0 : 0
21.05.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 47 тур
Енисей
0 : 0
15.05.2012
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 46 тур
КАМАЗ
2 : 1
08.05.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Енисей
1 : 1
02.05.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 44 тур
Торпедо Вл
3 : 0
26.04.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 43 тур
Енисей
2 : 1
20.04.2012
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
13.04.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Факел
1 : 0
01.04.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Енисей
2 : 1
26.03.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
1 : 1
07.11.2011
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
0 : 2
04.11.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Черноморец
1 : 1
27.10.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Енисей
0 : 2
17.10.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1 : 1
14.10.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Динамо Бр
2 : 1
06.10.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 0
03.10.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
25.09.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
22.09.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1 : 2
12.09.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Енисей
1 : 1
06.09.2011
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.09.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
2 : 1
09.08.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
1 : 0
24.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
3 : 4
07.06.2011
Енисей
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Урал
0 : 0
04.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
1 : 1
28.04.2011
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 0
25.04.2011
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
1 : 0
18.04.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2011
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 0
04.04.2011
Балтика
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