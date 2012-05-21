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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Енисей
Химки - Енисей: обзор матча 21 мая 2012
Химки
21.05.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, группа B, 48 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Енисей
Желтая карточка
В. Шумейко
+2
+2
Замена
А. Ковалев
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
Е. Качан
Замена
Д. Соколов
️️️️
Д. Рыжов
Замена
А. Алексанян
️️️️
Х. Мамтов
Замена
С. Гончаров
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Лужков
Замена
В. Воскобойников
️️️️
А. Едигарян
Замена
С. Дебле
️️️️
Р. Мавлетдинов
Желтая карточка
Р. Мавлетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
19
Сергей Лужков
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
8
Серж Дебле
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
11
Станислав Гончаров
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
3-2-4-1
25
Нигматуллин
12
Ефимов
16
Мицейка
6
Шумейко
55
Скобляков
13
Тимофеев
22
Кузнецов
87
Едигарян
14
Мавлетдинов
63
Рыжов
9
Мамтов
4-4-2
88
Синицын
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
2
Федорив
19
Лужков
8
Шарин
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
15
Чадов
14
Мавлетдинов
8
Дебле
8
Дебле
14
Мавлетдинов
9
Мамтов
19
Алексанян
19
Алексанян
9
Мамтов
63
Рыжов
25
Соколов
25
Соколов
63
Рыжов
87
Едигарян
9
Воскобойников
9
Воскобойников
87
Едигарян
15
Чадов
11
Гончаров
11
Гончаров
15
Чадов
9
Лешонок
22
Ковалев
22
Ковалев
9
Лешонок
19
Лужков
17
Васильев
17
Васильев
19
Лужков
Остались в запасе
Химки
Енисей
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Химки - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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