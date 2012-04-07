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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 07 апреля 2012
Енисей
07.04.2012, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, группа B, 41 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
82'
Е. Качан
90'
И. Шабаев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Шабаев
Замена
А. Ковалев
️️️️
В. Чадов
ГОЛ! 1:0!
Е. Качан
Замена
А. Васильев
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
К. Кочубей
️️️️
В. Никифоров
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
Э. Коффи
️️️️
А. Яркин
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
М. Соловей
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Андроник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
99
Валерий Андроник
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
22
Александр Ковалев
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
32
Эуген Коффи
ЦФ
4-1-2-3
1
Ильин
2
Федорив
4
Никитин
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
21
Коробкин
15
Чадов
11
Базанов
9
Гаурачс
3-1-3-2
1
Солосин
13
Семенов
5
Нестеренко
10
Никифоров
3
Соловей
99
Андроник
27
Мурнин
35
Романович
48
Луценко
22
Яркин
15
Чадов
22
Ковалев
22
Ковалев
15
Чадов
9
Гаурачс
17
Васильев
17
Васильев
9
Гаурачс
22
Яркин
32
Коффи
32
Коффи
22
Яркин
10
Никифоров
8
Кочубей
8
Кочубей
10
Никифоров
99
Андроник
13
Семенов
13
Семенов
99
Андроник
18
Киселев
8
Васильев
8
Васильев
18
Киселев
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
2
Роман Сурнев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
1
Евгений Шамрин
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
2
Роман Сурнев
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Шамрин
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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