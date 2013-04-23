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Алексей Кучук
Статистика
Алексей Кучук - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1986 (40)
#30 | Полузащитник
182 см | 75 кг
Беларусь | Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
19
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
2 : 1
23.04.2013
Химки
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 3
13.04.2013
Енисей
72' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1 : 1
08.04.2013
Томь
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
0 : 1
01.04.2013
Енисей
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1 : 1
25.03.2013
Салют
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
1 : 1
19.03.2013
Енисей
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
0 : 0
12.03.2013
Торпедо
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 2
20.11.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сочи
2 : 1
16.11.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
1 : 1
12.11.2012
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Новокузнецк
1 : 0
05.11.2012
Енисей
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
0 : 1
26.10.2012
Урал
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
22.10.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Уфа
1 : 2
09.10.2012
Енисей
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
1 : 2
02.10.2012
Балтика
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
1 : 2
21.09.2012
Енисей
86' - 90'
86'
83'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Томь
2 : 0
10.09.2012
Енисей
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
0 : 0
06.09.2012
Ротор
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Салют
2 : 1
27.08.2012
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Енисей
1 : 0
30.07.2012
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 1
23.07.2012
Сочи
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Урал
1 : 1
16.07.2012
Енисей
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
2 : 1
09.07.2012
Шинник
82' - 90'
87'
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