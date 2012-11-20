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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Енисей
Спартак-Нальчик - Енисей: обзор матча 20 ноября 2012
Спартак-Нальчик
20.11.2012, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
5'
О. Лайзанс
43'
В. Пьянченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Енисей
90'
+1
Замена
Ю. Роденков
️️️️
С. Лебамба
90'
+1
Замена
Р. Сурнев
️️️️
А. Фатуллаев
87'
Желтая карточка
С. Лебамба
Замена
Р. Балов
️️️️
Г. Рухаиа
80'
Желтая карточка
Д. Буйтраго
77'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Р. Болов
73'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
В. Татарчук
61'
Замена
Е. Чеботару
️️️️
А. Захирович
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
В. Пьянченко
39'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
В. Лешонок
5'
ГОЛ! 0:1!
О. Лайзанс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
26
Чернышов
2
Засеев
4
Овсиенко
4
Рухаиа
14
Захирович
8
Шогенов
50
Татарчук
8
Сирадзе
88
Болов
3-3-3-1
79
Плотников
80
Качан
4
Никитин
5
Пятикопов
34
Маргасов
15
Фатуллаев
27
Лебамба
30
Кучук
14
Лайзанс
9
Лешонок
27
Алексеев
4
Рухаиа
25
Балов
25
Балов
4
Рухаиа
14
Захирович
37
Чеботару
37
Чеботару
14
Захирович
50
Татарчук
10
Буйтраго
10
Буйтраго
50
Татарчук
88
Болов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
88
Болов
9
Лешонок
7
Пьянченко
7
Пьянченко
9
Лешонок
15
Фатуллаев
2
Сурнев
2
Сурнев
15
Фатуллаев
27
Лебамба
93
Роденков
93
Роденков
27
Лебамба
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Енисей
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
27
Павел Рожков
ОП
16
Сергей Бородин
ВР
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
16
Сергей Бородин
ВР
92
Валерий Чуперка
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Спартак
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