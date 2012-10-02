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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 02 октября 2012
Енисей
02.10.2012, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
50'
О. Кожанов
28'
М. Вотинов
51'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
90'
+1
Замена
Д. Джатиев
️️️️
А. Зюзинс
Замена
Р. Сурнев
️️️️
О. Кожанов
89'
Замена
С. Лебамба
️️️️
О. Лайзанс
85'
83'
Замена
В. Крючков
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
С. Пятикопов
81'
74'
Замена
В. Левшин
️️️️
А. Вишняковс
Замена
А. Кучук
️️️️
В. Лешонок
67'
60'
Замена
М. Волков
️️️️
А. Гацко
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Вотинов
ГОЛ! 1:1!
О. Кожанов
50'
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Чадов
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
24'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
9
Давид Ткебучава
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
4-1-2-3
79
Плотников
34
Маргасов
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
14
Лайзанс
20
Кожанов
27
Алексеев
15
Чадов
4-3-3
88
Шелия
89
Стоцкий
81
Зимулька
3
Плопа
4
Рытов
17
Зюзинс
20
Вишняковс
8
Чиркин
45
Вотинов
17
Гацко
8
Сысуев
9
Лешонок
30
Кучук
30
Кучук
9
Лешонок
14
Лайзанс
27
Лебамба
27
Лебамба
14
Лайзанс
20
Кожанов
2
Сурнев
2
Сурнев
20
Кожанов
15
Чадов
93
Роденков
93
Роденков
15
Чадов
17
Зюзинс
12
Джатиев
12
Джатиев
17
Зюзинс
8
Сысуев
55
Крючков
55
Крючков
8
Сысуев
17
Гацко
33
Волков
33
Волков
17
Гацко
20
Вишняковс
32
Левшин
32
Левшин
20
Вишняковс
Остались в запасе
Енисей
Балтика
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Александр Алферов
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Енисей - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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