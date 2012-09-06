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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Ротор
Енисей - Ротор: обзор матча 06 сентября 2012
Енисей
06.09.2012, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Ротор
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Р. Ситдиков
89'
87'
Желтая карточка
Д. Гузь
85'
Замена
Д. Хинчагов
️️️️
А. Васянович
80'
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Кучук
️️️️
О. Кожанов
74'
65'
Замена
А. Рылов
️️️️
С. Ваганов
64'
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Пугин
Желтая карточка
Ю. Роденков
52'
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Чадов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Раис Ситдиков
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
9
Владимир Лешонок
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
4-1-2-3
16
Бородин
22
Шабаев
80
Качан
4
Никитин
34
Маргасов
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
11
Базанов
20
Кожанов
15
Чадов
3-5-1-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
6
Малыгин
3
Олеников
19
Тодорович
23
Ваганов
4
Фомин
7
Зинин
17
Пугин
16
Ставпец
8
Кармазиненко
20
Кожанов
30
Кучук
30
Кучук
20
Кожанов
88
Ситдиков
7
Пьянченко
7
Пьянченко
88
Ситдиков
15
Чадов
93
Роденков
93
Роденков
15
Чадов
30
Васянович
77
Хинчагов
77
Хинчагов
30
Васянович
16
Ставпец
18
Нечаев
18
Нечаев
16
Ставпец
17
Пугин
55
Гузь
55
Гузь
17
Пугин
23
Ваганов
10
Рылов
10
Рылов
23
Ваганов
Остались в запасе
Енисей
Ротор
27
Павел Рожков
ОП
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
30
Денис Арлашин
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Енисей - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
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