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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 09 июля 2012
Енисей
09.07.2012, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
41'
С. Пятикопов (П)
45+1'
С. Пятикопов (П)
90+1'
М. Белецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
Замена
Т. Маргасов
️️️️
А. Базанов
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Белецкий
Пас отдал
К. Скрыльников
Желтая карточка
А. Кучук
87'
Замена
А. Кучук
️️️️
В. Лешонок
82'
77'
Замена
Я. Зайка
️️️️
А. Валикаев
75'
Замена
А. Сухов
️️️️
А. Ндри
Замена
П. Рожков
️️️️
О. Кожанов
71'
Замена
Ю. Роденков
️️️️
С. Лужков
67'
63'
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Дудченко
57'
Желтая карточка
К. Скрыльников
56'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Нежелев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Пятикопов
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Ламанж
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Пятикопов
41'
25'
Желтая карточка
К. Дудченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
88
Роман Быков
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
4-2-2-2
79
Плотников
27
Лебамба
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
9
Лешонок
19
Лужков
20
Кожанов
11
Базанов
3-2-3-2
13
Краснокутский
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Ламанж
26
Васиев
2
Ндри
36
Скрыльников
56
Гриднев
5
Валикаев
30
Дудченко
13
Алхазов
20
Кожанов
27
Рожков
27
Рожков
20
Кожанов
9
Лешонок
30
Кучук
30
Кучук
9
Лешонок
11
Базанов
34
Маргасов
34
Маргасов
11
Базанов
19
Лужков
93
Роденков
93
Роденков
19
Лужков
5
Валикаев
91
Зайка
91
Зайка
5
Валикаев
30
Дудченко
13
Белецкий
13
Белецкий
30
Дудченко
7
Нежелев
97
Ятченко
97
Ятченко
7
Нежелев
2
Ндри
33
Сухов
33
Сухов
2
Ндри
Остались в запасе
Енисей
Шинник
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
88
Роман Быков
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
88
Роман Быков
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Енисей - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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