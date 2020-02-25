Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бен Уотсон - статистика

Завершил карьеру
9 июля 1985 (41)
#26 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
33
3
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Кардифф
0 : 1
25.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
22.02.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Вест Бромвич
2 : 2
15.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
11.02.2020
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.02.2020
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
0 : 1
28.01.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
19.01.2020
Лутон Таун
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
1 : 1
11.01.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
90'
90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
01.01.2020
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
29.12.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 2
26.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
21.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 4
14.12.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
10.12.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
2 : 2
06.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.11.2019
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
27.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
0 : 0
23.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
09.11.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
31'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
1 : 2
02.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.10.2019
Брентфорд
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
1 : 1
01.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 3
27.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.09.2019
Барнсли
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 1
14.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
31.08.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Фулхэм
1 : 2
24.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Чарльтон
1 : 1
21.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
17.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
15'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
03.08.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
Вчера, 20:58
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+