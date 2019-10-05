Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 05 октября 2019
Ноттингем Форест
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
56'
Б. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
ГОЛ! 1:0!
Б. Уотсон
Пас отдал
Д. Уорролл
56'
35'
Желтая карточка
С. Каньос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
4
Рибейру
5
Чема
6
Уорролл
2
Кэш
26
Уотсон
27
Соу
70
Силва
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
4-2-1-1
1
Райя
3
Дальсгаард
17
Жанвье
18
Янссон
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
7
Каньос
11
Уоткинс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Брентфорд
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+