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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ноттингем Форест
Лутон Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 02 ноября 2019
Лутон Таун
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
87'
К. МакМанаман
39'
Л. Граббан
58'
С. Амеоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Ноттингем Форест
ГОЛ! 1:2!
К. МакМанаман
87'
69'
Желтая карточка
Д. Уорролл
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Амеоби
Пас отдал
Д. Лолли
39'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Начало матча
Статистика матча Лутон Таун - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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