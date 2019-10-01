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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ноттингем Форест
Блэкберн - Ноттингем Форест: обзор матча 01 октября 2019
Блэкберн
01.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
63'
А. Армстронг
65'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ноттингем Форест
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лолли
Пас отдал
С. Соу
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
63'
Желтая карточка
С. Даунинг
60'
33'
Желтая карточка
С. Амеоби
Желтая карточка
Д. Ленихэн
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
3-4-3
28
Уолтон
27
Трэвис
33
Уильямс
8
Каннингэм
19
Даунинг
26
Ленихэн
17
Беннетт
23
Дак
20
Галлахер
12
Грэм
10
Армстронг
3-2-2-3
30
Самба
14
Робинсон
6
Уорролл
2
Фигейреду
2
Кэш
4
Рибейру
27
Соу
26
Уотсон
11
Лолли
11
Граббан
10
Амеоби
Остались в запасе
Блэкберн
Ноттингем Форест
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Блэкберн - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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