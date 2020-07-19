Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эндрю Сурман - статистика

Завершил карьеру
20 августа 1986 (40), Йоханнесбург
#16 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Англия | ЮАР
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Борнмут
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
0 : 2
19.07.2020
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
2 : 1
15.07.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
4 : 1
12.07.2020
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
0 : 0
09.07.2020
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 2
04.07.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.06.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
0 : 2
20.06.2020
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
2 : 1
07.03.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
3 : 0
22.02.2020
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
09.02.2020
Борнмут
1' - 90'
53'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2 : 1
01.02.2020
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Борнмут
3 : 1
21.01.2020
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
18.01.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
0 : 3
12.01.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4 : 0
01.01.2020
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон
2 : 0
28.12.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Борнмут
1 : 1
26.12.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 1
21.12.2019
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
0 : 1
14.12.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
0 : 3
07.12.2019
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
0 : 0
19.10.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
06.10.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2 : 2
28.09.2019
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
1 : 3
20.09.2019
Борнмут
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
3 : 1
15.09.2019
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лестер
3 : 1
31.08.2019
Борнмут
79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
1 : 3
25.08.2019
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1 : 2
17.08.2019
Борнмут
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Борнмут
1 : 1
10.08.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Главные новости
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
23:35
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
13
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+