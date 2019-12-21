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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Бернли
Борнмут - Бернли: обзор матча 21 декабря 2019
Борнмут
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
89'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Бернли
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Э. Вествуд
Замена
Д. Соланке
️️️️
Ф. Биллинг
86'
82'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Макнил
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
65'
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Хендрик
62'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Желтая карточка
С. Фрэнсис
61'
56'
Желтая карточка
Д. Макнил
56'
Желтая карточка
Э. Барнс
Желтая карточка
Д. Рико
56'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Л. Кук
46'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-4-1-1
32
Рэмсдейл
15
Рико
2
Мефам
2
Фрэнсис
3
Стейси
32
Гослинг
8
Биллинг
8
Лерма
4
Кук
10
Фрейзер
7
Кинг
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4
Кук
9
Уилсон
9
Уилсон
4
Кук
8
Биллинг
19
Соланке
19
Соланке
8
Биллинг
11
Макнил
11
Брэди
11
Брэди
11
Макнил
29
Хендрик
12
Леннон
12
Леннон
29
Хендрик
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
Остались в запасе
Борнмут
Бернли
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Борнмут - Бернли
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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