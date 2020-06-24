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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Борнмут
Вулверхэмптон - Борнмут: обзор матча 24 июня 2020
Вулверхэмптон
24.06.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
60'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Борнмут
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
90'
+1
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Р. Хименес
90'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
87'
82'
Замена
Л. Келли
️️️️
Д. Стейси
Замена
Л. Дендокер
️️️️
А. Траоре
72'
66'
Замена
А. Данжума
️️️️
Ж. Лерма
66'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Станислас
66'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Брукс
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Жота
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
60'
50'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ф. Биллинг
Желтая карточка
Р. Невеш
41'
39'
Желтая карточка
К. Уилсон
36'
Желтая карточка
С. Кук
34'
Желтая карточка
Д. Брукс
Желтая карточка
Р. Сайсс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
2
Доэрти
17
Кастро
21
Невеш
30
Боли
8
Моутинью
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
4-3-2-1
32
Рэмсдейл
3
Стейси
15
Аке
27
Кук
15
Смит
8
Биллинг
8
Лерма
4
Кук
7
Брукс
19
Станислас
13
Уилсон
24
Траоре
18
Дендокер
18
Дендокер
24
Траоре
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
9
Хименес
11
Поденсе
11
Поденсе
9
Хименес
20
Жота
7
Нету
7
Нету
20
Жота
7
Брукс
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Брукс
8
Лерма
7
Данжума
7
Данжума
8
Лерма
3
Стейси
6
Келли
6
Келли
3
Стейси
8
Биллинг
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Биллинг
19
Станислас
19
Соланке
19
Соланке
19
Станислас
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Борнмут
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вулверхэмптон - Борнмут
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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