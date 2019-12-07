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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 07 декабря 2019
Борнмут
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
35'
А. Окслэд-Чемберлен
44'
Н. Кейта
54'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ливерпуль
87'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
76'
Замена
К. Джонс
️️️️
Э. Робертсон
Замена
Д. Гослинг
️️️️
К. Уилсон
64'
Замена
Л. Кук
️️️️
Ф. Биллинг
58'
54'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
Н. Кейта
44'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кейта
Пас отдал
М. Салах
40'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Ловрен
39'
Желтая карточка
Д. Гомес
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Н. Аке
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Рико
2
Мефам
15
Аке
2
Фрэнсис
8
Биллинг
8
Лерма
10
Фрейзер
7
Данжума
9
Уилсон
19
Соланке
4-4-1-1
1
Алиссон
2
Гомес
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
9
Фирмино
15
Аке
6
Симпсон
6
Симпсон
15
Аке
8
Биллинг
4
Кук
4
Кук
8
Биллинг
9
Уилсон
32
Гослинг
32
Гослинг
9
Уилсон
6
Ловрен
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
6
Ловрен
3
Робертсон
21
Джонс
21
Джонс
3
Робертсон
21
Окслэд-Чемберлен
10
Шакири
10
Шакири
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
10
Садио Мане
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
10
Садио Мане
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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