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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Борнмут
Астон Вилла - Борнмут: обзор матча 17 августа 2019
Астон Вилла
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
71'
Д. Луис
2'
Д. Кинг (П)
12'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Борнмут
Замена
К. Дэвис
️️️️
Трезеге
87'
76'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Хота
️️️️
А. Эль-Гази
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Луис
Пас отдал
Д. Грилиш
71'
59'
Желтая карточка
Н. Аке
46'
Замена
Э. Сурман
️️️️
Ф. Биллинг
36'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
12'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Борнмут
15
Адам Смит
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
24
Хота
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-2-3-1
22
Хитон
3
Тэйлор
3
Энгелс
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
7
МакГинн
12
Луис
7
Трезеге
10
Грилиш
21
Эль-Гази
7
Уэсли
3-2-2-2
15
Смит
27
Кук
15
Аке
21
Дэниелс
8
Лерма
8
Биллинг
10
Уилсон
10
Фрейзер
7
Кинг
9
Уилсон
21
Эль-Гази
24
Хота
24
Хота
21
Эль-Гази
7
Трезеге
9
Дэвис
9
Дэвис
7
Трезеге
8
Биллинг
16
Сурман
16
Сурман
8
Биллинг
10
Уилсон
19
Соланке
19
Соланке
10
Уилсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Борнмут
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
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