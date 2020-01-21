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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 21 января 2020
Борнмут
21.01.2020, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
36'
Х. Уилсон
41'
П. Гросс (АГ)
74'
К. Уилсон
82'
А. Муй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Брайтон
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
+1
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Муй
ГОЛ! 3:0!
К. Уилсон
74'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Гросс
41'
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Соланке
36'
28'
Желтая карточка
Бернардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Рико
2
Фрэнсис
15
Аке
15
Смит
8
Биллинг
8
Лерма
10
Фрейзер
10
Уилсон
19
Соланке
9
Уилсон
3-5-1-1
13
Райан
13
Бернардо
5
Данк
4
Уэбстер
13
Гросс
24
Проппер
7
Альсате
13
Муй
16
Стивенс
11
Джаханбакш
11
Мопе
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Борнмут - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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