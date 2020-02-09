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Шеффилд Юнайтед - Борнмут
Шеффилд Юнайтед - Борнмут: обзор матча 09 февраля 2020
Шеффилд Юнайтед
09.02.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
45+2'
Б. Шарп
84'
Д. Ландстрем
13'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Борнмут
90'
+4
Желтая карточка
К. Уилсон
90'
+4
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Желтая карточка
Л. Муссе
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Л. Муссе
84'
53'
Желтая карточка
Э. Сурман
ГОЛ! 1:1!
Б. Шарп
45'
+2
Желтая карточка
Э. Стивенс
39'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Шеффилд Юнайтед
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
16
Берге
14
Шарп
9
МакБарни
4-3-2-1
32
Рэмсдейл
15
Аке
2
Фрэнсис
15
Смит
15
Рико
32
Гослинг
16
Сурман
8
Биллинг
10
Уилсон
10
Фрейзер
9
Уилсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Борнмут
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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