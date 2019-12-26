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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 26 декабря 2019
Борнмут
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
35'
Д. Гослинг
64'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Арсенал
Желтая карточка
К. Уилсон
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Ляказетт
Желтая карточка
Л. Кук
85'
Желтая карточка
К. Мефам
85'
82'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Р. Нелсон
77'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
С. Папастатопулос
75'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
М. Озил
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Гослинг
70'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Кинг
66'
64'
Желтая карточка
П. Обамеянг
64'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
55'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
54'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Желтая карточка
Ж. Лерма
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гослинг
Пас отдал
Д. Стейси
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
4-3-1-2
32
Рэмсдейл
6
Симпсон
2
Мефам
27
Кук
3
Стейси
4
Кук
8
Лерма
32
Гослинг
10
Фрейзер
9
Уилсон
7
Кинг
2-2-1-3-2
1
Лено
4
Луис
19
Папастатопулос
34
Торрейра
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
10
Озил
17
Нелсон
7
Обамеянг
91
Ляказетт
7
Кинг
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Кинг
32
Гослинг
8
Биллинг
8
Биллинг
32
Гослинг
19
Папастатопулос
13
Мустафи
13
Мустафи
19
Папастатопулос
10
Озил
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Озил
17
Нелсон
19
Пепе
19
Пепе
17
Нелсон
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
1
Артур Боруц
ВР
16
Эндрю Сурман
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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