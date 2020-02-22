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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Борнмут
Бернли - Борнмут: обзор матча 22 февраля 2020
Бернли
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
53'
М. Выдра
61'
Д. Родригес (П)
87'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Борнмут
Желтая карточка
Б. Ми
90'
+4
90'
Желтая карточка
С. Кук
90'
Желтая карточка
А. Смит
Желтая карточка
Д. Хендрик
89'
ГОЛ! 3:0!
Д. Макнил
Пас отдал
Ф. Бардсли
87'
Желтая карточка
А. Леннон
83'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
64'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Родригес
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Макнил
53'
43'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
4-3-1-2
32
Рэмсдейл
3
Стейси
27
Кук
15
Смит
2
Фрэнсис
32
Гослинг
8
Биллинг
16
Сурман
10
Уилсон
9
Уилсон
7
Кинг
Остались в запасе
Бернли
Борнмут
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Бернли - Борнмут
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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