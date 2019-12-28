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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Борнмут
Брайтон - Борнмут: обзор матча 28 декабря 2019
Брайтон
28.12.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
3'
А. Джаханбакш
79'
А. Муй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Борнмут
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
И. Биссума
89'
Замена
С. Альсате
️️️️
А. Джаханбакш
84'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
А. Муй
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Муй
Пас отдал
Л. Троссард
79'
73'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Кинг
67'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
62'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Х. Уилсон
62'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Станислас
22'
Желтая карточка
С. Кук
ГОЛ! 1:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Н. Мопе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
33
Берн
33
Монтойя
24
Проппер
28
Биссума
13
Муй
11
Джаханбакш
19
Троссард
11
Мопе
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
3
Стейси
2
Мефам
27
Кук
15
Рико
8
Биллинг
32
Гослинг
10
Уилсон
19
Станислас
7
Кинг
19
Соланке
13
Муй
16
Стивенс
16
Стивенс
13
Муй
11
Джаханбакш
7
Альсате
7
Альсате
11
Джаханбакш
28
Биссума
39
Мюррэй
39
Мюррэй
28
Биссума
19
Станислас
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Станислас
7
Кинг
4
Кук
4
Кук
7
Кинг
10
Уилсон
9
Уилсон
9
Уилсон
10
Уилсон
Остались в запасе
Брайтон
Борнмут
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брайтон - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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