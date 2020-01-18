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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Борнмут
Норвич Сити - Борнмут: обзор матча 18 января 2020
Норвич Сити
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
33'
Т. Пукки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Борнмут
90'
+5
Желтая карточка
А. Смит
Замена
Л. Рупп
️️️️
Э. Буэндия
90'
+3
86'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Гослинг
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Пукки
85'
78'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Ж. Лерма
Замена
Г. Хэнли
️️️️
О. Дуда
78'
Желтая карточка
Т. Крул
77'
77'
Желтая карточка
К. Уилсон
Красная карточка
Б. Годфри
76'
Желтая карточка
Э. Буэндия
50'
34'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Х. Уилсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Пукки
33'
31'
Красная карточка
С. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Годфри
3
Бирам
6
Теттей
23
МакЛин
10
Кантвелл
8
Дуда
10
Буэндия
20
Пукки
4-3-2-1
32
Рэмсдейл
15
Аке
27
Кук
15
Смит
15
Рико
8
Биллинг
8
Лерма
32
Гослинг
10
Уилсон
10
Фрейзер
9
Уилсон
8
Дуда
4
Хэнли
4
Хэнли
8
Дуда
10
Буэндия
10
Рупп
10
Рупп
10
Буэндия
20
Пукки
18
Дрмич
18
Дрмич
20
Пукки
10
Уилсон
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
10
Уилсон
32
Гослинг
4
Кук
4
Кук
32
Гослинг
8
Лерма
19
Соланке
19
Соланке
8
Лерма
Остались в запасе
Норвич Сити
Борнмут
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Норвич Сити - Борнмут
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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